ماراثون يغلق طرقا في البحر الميت الجمعة

وطنا اليوم:أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات وللسنة الثامنة والعشرين، بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى وإدارة السير المركزية، عن إغلاق عدد من الشوارع المؤدية لمسارات ألتراماراثون البحر الميت، الذي سيقام يوم الجمعة 26 نيسان بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين.

وستغلق بالتعاون مع إدارة السير المركزية وأمانة عمان، جميع الطرق المؤدية إلى مسار الالتراماراثون ابتداء من فجر يوم الجمعة (الساعة 12 منتصف الليل) وحتى الواحدة بعد الظهر من نفس اليوم الموافق 26/4/2024 على النحو التالي:

1- إغلاق الطريق من إشارات الرامة باتجاه مثلث المغطس باتجاه واحد. ابتداء من الساعة 12 بعد منتصف الليل ولغاية الساعة 1 من ظهر يوم الجمعة الموافق 26/4/2024.

2- إغلاق الطريق من مثلث المغطس باتجاه الفنادق ولغاية شاطئ عمان السياحي باتجاه واحد. ابتداء من الساعة 2 بعد منتصف الليل ولغاية الساعة 1 من ظهر يوم الجمعة الموافق 26/4/2024.

3- يغلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى المغطس إغلاق تام. ابتداء من الساعة 2 بعد منتصف الليل ولغاية الساعة 1 من ظهر يوم الجمعة الموافق 26/4/2024.

4- كما تنوه الجمعية الأردنية للماراثونات بأن منطقة التجمع واصطفاف السيارات والحافلات لهذا العام ستكون موقف (Parking C) المتواجد بالقرب من نقطة تفتيش البحر الميت، الشارع المقابل لمطعم Chili Ways في البحر الميت. حيث يغلق الشارع ما بين نقطة التفتيش ومنطقة الفنادق جزئيا من الساعة 12 بعد منتصف الليل وكليا الساعة 5 فجرا ولغاية الساعة 1 من ظهر يوم الجمعة الموافق 26/4/2024.

الطرق البديلة:

1- إلى جسر الملك حسين طريق الشونة الجنوبية من مثلث الرامة يمين باتجاه الشونة الجنوبية ومن إشارات الشونة الجنوبية إلى الجسر.

2- إلى جسر الملك حسين طريق ثاني من نقطة سطح البحر إلى سد الكفرين ومن ثم الشونة الجنوبية إلى الجسر.

3- إلى المغطس من مثلث الرامة باتجاه الشونة ومن ثم إلى الشارع المؤدي إلى جسر الملك حسين وقبل الجسر الانعطاف إلى اليمين باتجاه المزارع ومن ثم إلى المغطس من الطريق الخلفي، كما يمكن سلوك طريق نقطة سطح البحر إلى سد الكفرين ومن ثم عبر طريق المزارع إلى المغطس.

4- شارع الفنادق السير بحذر عكس اتجاه السير من مثلث الرامة ولغاية شاطيء عمان السياحي بحيث يكون السير باتجاهين.

5- مثلث الرامة من الجنوب ممكن سلوك الشارع من نقطة التفتيش يمين باتجاه منتجع البحيرة ومن ثم مثلث الرامة.

6- من طريق الجنوب باتجاه عمان عن طريق بانوراما البحر الميت مادبا من ثم إلى عمان.

ويتضمن التراماراثون البحر الميت 3 سباقات رئيسية؛ هي سباق ألتراماراثون (50 كم) فردي و(50 كم) تتابع، وسباق (21 كم) اللذان سينطلقان الساعة السادسة صباحاً مقابل شاطئ عمان السياحي، بالإضافة إلى سباق (10 كم) والذي ينطلق بعد 2 كم من مثلث المغطس الساعة 9 صباحاً.

وقد تم التعديل على مسارات السباق لتكون على النحو التالي:

سباق الألتراماراثون 50 كم فردي وتتابع

وقت الإنطلاق في تمام الساعة 6:00 صباحاً. البداية مقابل شاطئ عمان السياحي بالبحر الميت، والجري صعوداً بشارع الخدمات (بعكس إتجاه حركة السير) بإتجاه منطقة الفنادق وصولاً إلى الشارع المؤدي إلى منطقة السكاي دايف، والانعطاف يساراً دخولاً إلى منطقة السكاي دايف والإلتفاف من الدوار الموجود داخل المنطقة والدخول إلى مهبط الطائرات ومن ثم العودة إلى شارع الخدمات ومتابعة الجري باتجاه إشارات الرامة للوصول إلى نقطة الالتفاف الخاصة بسباق 50كم قبل الوصول إشارات الرامة والعودة مرة أخرى لاستكمال الجري وصولا إلى شارع الخدمات والدخول إلى منطقة نادي الرياضات الجوية الملكي الأردني (سكاي دايف) ومهبط الطائرات مرة اخرى ومن ثم الجري على نفس المسار نزولا باتجاه شاطئ عمان السياحي إلى (خط النهاية).

سباق النصف ماراثون 21 كم

وقت الإنطلاق في تمام الساعة 6:00 صباحاً. البداية مقابل شاطئ عمان السياحي بالبحر الميت، والجري صعوداً بشارع الخدمات (بعكس إتجاه حركة السير) وصولاً إلى الشارع المؤدي إلى منطقة السكاي دايف، ثم الالتفاف والعودة إلى شارع الخدمات مرة أخرى بإتجاه شاطئ عمان السياحي (خط النهاية).

سباق ال 10 كم

وقت ا̈لإنطلاق في تمام الساعة 9:00 صباحاً. البداية بعد 2 كم من مثلث المغطس والجري نزولاً إلى منطقة الفنادق (باتجاه حركة السير) وصولاً إلى شاطئ عمان السياحي (خط النهاية).

وبإمكان جميع الراغبين بالمشاركة أن ينتهزوا الفرصة للتسجيل، حيث أن الجمعية الأردنية للماراثونات مستمرة في استقبال التسجيل في مكتب الجمعية الأردنية للماراثونات الواقع في الشميساني شارع حسين الجسر ثاني دخلة بعد البرجر كينج لغايات التسجيل واستلام عدة المشاركة من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءاً.

كما يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية www.runjordan.com في موعد أقصاه 24/4/2024 لالترا ماراثون، أما سباق الأطفال الذي سيقام بعد اسبوع من السباق الرئيسي سيستمر التسجيل فيه حتى 2/5/2024 حيث ان موعده سيكون في 3/5/2024 في حدائق الحسين للأعمار من 6-14 عام.