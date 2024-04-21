وطنا اليوم:تشهد مجموعة من الشركات السيادية الكبرى (المساهمة العامة) سواء شركات توزيع الكهرباء، او الطاقة موجة تنفيعات استهدفت بعض الموظفين الذي وصلوا لسن التقاعد.
ووفق مصادر فان احدى شركات توزيع الكهرباء في الأردن ، اعادت 10 موظفين متقاعدين، بعقود جديد وبرواتب مجزية، تتجاوز الرواتب التي كانوا يتقاضونها في السابق.
وأكدت المصادر، أنه ليس لهؤلاء المتعاقدين الجدد أي تأثير يذكر في مسارات العمل، مضيفا أن الموظفين الذي يعملون في الوقت الراهن بعقود تنفيعية، بعد ان انهوا عملهم، و تقاضوا مكافآت نهاية الخدمة، ليسوا مقطوعي الوصف، وهم يشغلون أماكن يمكن ان تعمل بها كفاءات أردنية شابة قادرة على تطوير عمل الشركة وتنميتها، وتحقيق النجاحات فيها.
وفي سياق متصل علم من مصادر خاصة ان موظفين تتجاوز اعمارهم الـ 70 و75 عام يعملون على نظام العقود في الكثير من الشركات السيادية الكبرى بالمملكة، ويتقاضون الاف الدنانير من باب التنفيعات، دون ان يكون لهم اي فائدة تذكر.
الى متى التنفيعات وجوائز الترضية في الشركات السيادية الكبرى
وطنا اليوم:تشهد مجموعة من الشركات السيادية الكبرى (المساهمة العامة) سواء شركات توزيع الكهرباء، او الطاقة موجة تنفيعات استهدفت بعض الموظفين الذي وصلوا لسن التقاعد.