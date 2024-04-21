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الى متى التنفيعات وجوائز الترضية في الشركات السيادية الكبرى

منذ 30 ثانية
الى متى التنفيعات وجوائز الترضية في الشركات السيادية الكبرى

وطنا اليوم:تشهد مجموعة من الشركات السيادية الكبرى (المساهمة العامة) سواء شركات توزيع ‏‏الكهرباء، او الطاقة موجة تنفيعات استهدفت بعض الموظفين الذي وصلوا لسن ‏‏التقاعد.‏
ووفق مصادر فان احدى شركات توزيع الكهرباء في الأردن ، اعادت 10 ‏‏موظفين متقاعدين، بعقود جديد وبرواتب مجزية، تتجاوز الرواتب التي كانوا يتقاضونها في ‏‏السابق. ‏
وأكدت المصادر، أنه ليس لهؤلاء المتعاقدين الجدد أي تأثير يذكر في مسارات العمل، مضيفا أن الموظفين الذي يعملون في الوقت الراهن بعقود تنفيعية، بعد ان انهوا ‏‏عملهم، و تقاضوا مكافآت نهاية الخدمة، ليسوا مقطوعي الوصف، وهم يشغلون أماكن يمكن ‏‏ان تعمل بها كفاءات أردنية شابة قادرة على تطوير عمل الشركة وتنميتها، وتحقيق ‏‏النجاحات فيها.‏
وفي سياق متصل علم من مصادر خاصة ان موظفين تتجاوز اعمارهم الـ ‏‏‏70 و75 عام يعملون على نظام العقود في الكثير من الشركات السيادية الكبرى بالمملكة، ‏‏ويتقاضون الاف الدنانير من باب التنفيعات، دون ان يكون لهم اي فائدة تذكر. ‏


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