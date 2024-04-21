شراكة استراتيجية تجمع شركة أمنية مع مؤسسة ولي العهد وجامعة الحسين التقنية

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية اليوم عن شراكة استراتيجية تجمعها مع مؤسسة ولي العهد، وجامعة الحسين التقنية، حيث تم توقيع اتفاقيتي شراكة بهدف دعم البرامج والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة، وبرامج التدريب وتطوير المهارات لطلبة جامعة الحسين التقنية في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا.

ووقع الاتفاقية الأولى عن مؤسسة ولي العهد مديرها التنفيذي الدكتورة تمام منكو، وعن شركة أمنية، رئيسها التنفيذي فيصل قمحيه، فيما وقع الاتفاقية الثانية عن جامعة الحسين التقنية رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي.

وبموجب الاتفاقية الأولى، ستقوم أمنية بدعم برامج المؤسسة المتخصصة بتعزيز المشاركة الشبابية على المنصات ذات الصلة، وبالأخص رعاية منتدى تواصل للعام 2024.

كما ستقدم أمنية الدعم لوقفية جامعة الحسين التقنية بموجب الاتفاقية الثانية، للمساهمة بدعم خطط الجامعة في تطوير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب، وتوفير فرص تعليمية، وتعزيز التواصل مع أصحاب الاختصاص من القطاع الخاص لضمان تأهيل الطلاب لسوق العمل بشكل فعّال.

من جهتها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد تمام منكو: “تأتي شراكة عملنا مع شركة أمنية استكمالاً لشراكة إيجابية وطيدة بدأت في العام 2018، وسيركز الدعم لهذا العام على رعاية منتدى تواصل والذي تعقده المؤسسة للسنة الثانية تحت رعاية ملكية سامية ونهدف من خلاله إلى خلق منصة وطنية للحوار المفتوح والبنّاء، بين الشباب والشابات من مختلف محافظات المملكة بمشاركة صناع قرار وناشطين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.

وأضافت منكو: “نؤمن في المؤسسة ببناء الشراكات الفعالة مع كافة الجهات لتعميق أثر برامجنا وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة وتوفير الفرص النوعية للشباب والشابات التي تؤهلهم لسوق العمل”.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه: “إننا نفخر في شركة أمنية بهذه الشراكة مع المؤسسة، لإيماننا بقدرة مؤسسة ولي العهد عبر منصاتها المختلفة، على تنفيذ برامج توفر فرص التعليم والتدريب للشباب الأردني، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين”.

وأضاف قمحيه أن البرامج المختلفة التي تعمل على إنجازها المؤسسة وجامعة الحسين التقنية، تتقاطع بشكل كبير مع البرامج المختلفة في المسؤولية الاجتماعية ومع المبادرات التي تتبناها شركة أمنية خصوصا تلك التي تتعلق بدعم الشباب وتأهيلهم وبرامج التطوع، وإحداث أثر إيجابي في المجتمع الأردني”.

من ناحيته، أكّد رئيس جامعة الحسين التقنية الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي أنّ ما تقدمه أمنية له الدور الكبير في تقديم فرص متساوية للشباب الأردني، وبالتالي ضمان أعلى جودة تعليميّة للجميع. وأضاف أن هذا النوع من التعاون والشراكات ذو تأثير كبير وحقيقي لتشكيل مفهوم جديد عن الدور المهم للقطاع الخاص في المجتمع المحلّي، بدءًا من المجال الأكاديمي وحتّى المجالات الأخرى.