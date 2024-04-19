بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاة عشريني غرقًا بسد وادي العرب

منذ دقيقتين
وفاة عشريني غرقًا بسد وادي العرب

وطنا اليوم:توفي شاب عشريني، اليوم الجمعة، إثر تعرضه للغرق في مياه سد وادي العرب بمنطقة الشونة الشمالية.
وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الدكتور أسامة أبو سنينة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشاب المتوفى (26 عاما) والذي تم إسعافه من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه السد وصل إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى؛ حيث جرت محاولات لإنعاشه، إلا أنه ما لبث وأن فارق الحياة.
وأشار الدكتور أبو سنينة إلى أنه جرى تحويل جثة الشاب إلى مركز الطب الشرعي في إقليم الشمال، لبيان سبب الوفاة.
ودعت مديرية الأمن العام، الأردنيين إلى تجنب السلوكيات الخاطئة أثناء رحلات التنزه.
وكما دعت إلى اتباع الإجراءات الوقائية، “عدم اصطفاف المركبات على جوانب الطريق بشكل معيق لحركة السير أثناء التنزه، والمحافظة على نظافة مكان التنزه، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم خاصة عند الشواطئ وبرك السباحة، وتجنب اشعال الحرائق بالقرب من الأشجار والأعشاب والتأكد من اطفاءها بعد الانتهاء من الطهي والتنزه”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:41

الحكومة الإثيوبية تستفز مصر بتصريح جديد

16:34

لوفتهانزا تلغي رحلاتها إلى تل أبيب وأربيل

16:08

50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

15:56

الأردن يتأثر بكتلة هوائية حارة الأسبوع القادم

15:40

شخصيات وطنية واقتصادية على مائدة إفطار السديري

15:35

الأمن يدعو إلى تجنب السلوكيات الخاطئة أثناء التنزه

15:03

لافروف: أبلغنا إسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية بعدم رغبة إيران في التصعيد

14:46

آلاف الأردنيين يخرجون بمسيرات دعما لغزة والمقاومة

14:33

الحكومة: لم نرصد الساعات الماضية محاولات للاقتراب من مجالنا الجوي

14:29

وفاة الفنان المصري القدير صلاح السعدني

13:54

شركات الطيران تغير مسار رحلاتها بعد هجوم إسرائيل على إيران

13:50

الصفدي: التصعيد الاقليمي خطر يجب منعه

وفيات
وفيات الجمعة 19-4-2024وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيينوفيات الأربعاء 17-4-2024