50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، أن نحو 50 ألف مصلٍ أدَوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عسكرية مشددة على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة من القدس.