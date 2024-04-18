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هيئة الاتصالات: إسرائيل مصدر التشويش على نظام تحديد المواقع

18 أبريل 2024
هيئة الاتصالات: إسرائيل مصدر التشويش على نظام تحديد المواقع

وطنا اليوم:كشف مدير مديرية إدارة الطيف الترددي في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس نضال السمارة، عن مصدر التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وهي “إسرائيل”.
سمارة، قال اليوم الخميس، إنه تمت مخاطبة الجهات التي تسببت بالتشويش ولا زلنا بانتظار الرد.
يأتي ذلك تعقيبا على الإشكالية التي يواجهها المواطنون بتطبيق خرائط جوجل والتطبيقات المرتبطة بال Gbs، والذي انعكس بشكل واضح على أنظمة “اللوكيشين” أو الموقع للأماكن المقصودة أو خرائط الطرق.
وأشار سمارة إلى أن المناطق الأكثر تضررا من التشويش الواقع على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هي المناطق الغربية والشمالية من المملكة.
وفي السياق، قال سمارة إن أنظمة الملاحة الجوية والبحرية تختلف عن المستخدمة في أنظمة الملاحة البرية والشائعة (GPS).
وبين أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، نسقت مع هيئة الطيران المدني لعدم التأثير على أنظمة الملاحة الجوية، مؤكدا أن تأثير المشكلة على الملاحة الجوية والبحرية يكاد معدوم.
ولفت سمارة إلى أن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، نظام عالمي وضمن اتفاقات دولية متفق عليها.


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