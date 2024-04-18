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إيران تعترف.. تبادلنا الرسائل مع أمريكا قبل وبعد هجومنا على تل أبيب

18 أبريل 2024
إيران تعترف.. تبادلنا الرسائل مع أمريكا قبل وبعد هجومنا على تل أبيب

وطنا اليوم:أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده قامت بتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة قبل وبعد العمليات التي نفذتها ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بهدف منع تصاعد الأزمة في المنطقة.
وأوضح عبد اللهيان أن هذا التبادل تم عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، معتبرًا أن إخطار واشنطن بعملية “الوعد الصادق” كان جزءًا من جهود إيران لتهدئة التوترات، مؤكدًا أنهم أبلغوا الولايات المتحدة بأنهم لا يسعون لزيادة التوتر في المنطقة.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنهم أبلغوا الأمريكيين بأن سلوك الاحتلال بعد العمليات ضده قد يزيد من حدة التوتر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده لن تستهدف مصالح الولايات المتحدة في المنطقة ما لم تدعم “إسرائيل”.


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