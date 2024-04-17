افتتاح المؤتمر الدولي السادس في اللسانيات بآل البيت





وطنا اليوم- مندوبًا عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة نصير، رعى نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والهندسية الأستاذ الدكتور أحمد العلاونه حفل إفتتاح المؤتمر الدولي السادس في اللسانيات بعنوان “النظريات اللسانية المعاصرة واللغة العربية” والذي تنظمه كلية الآداب والعلوم الإنسانية ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات التي تقدمها وبمشاركة عدد من الباحثين والعلماء وذلك في مدرج البخيت بالجامعة.



وفي بداية الحفل أكّد الدكتور العلاونه على عمق رسالة جامعة آل البيت التي تحمل العلم في أصالته والمعارف في إنسانيتها لتساهم في الإضافة والتجديد، وتاريخ الجامعات الذي يرتبط وثيقًا بسيرتها العلمية وإسهاماتها للمنجزات المعرفية النافعة للإنسان.



كما بيّن أن إنعقاد هذا المؤتمر يأتي ليؤكد قوة التحديات والإستجابة لها، فالأمة بحاجة لما يؤكد جذر هويتها، ويعزز عنوان وجودها ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً، مبينًا ضرورة الجد في تبادل المعارف العلمية ما بين المشاركين.



من جهته أستعرض عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الأستاذ الدكتور سعيد أبو خضر أمام المشاركين بالمؤتمر مسيرة الكلية والبرامج التي تقدمها، مبينًا أن المؤتمر يمثل المحطة العلمية الثالثة والمناشط العلمية للكلية وتترجم دور الكلية وتطلعاتها في الإسهام في مسيرة الدولة وتقدمها وهو ترجمة حقيقية لرسالة الجامعة في خدمة بالمعرفة ونشرها التراث والعلوم الإنسانية وتنمية إعتزاز الطلبة بالجهود الأردنية والأنشطة الوطنية.



فيما قدم الدكتور حبيب دغوج من المغرب العربي كلمة عن المشاركين، حيث أشار إلى المحبة التي تكتز قلوب المشاركين جميعًا، ومؤكدًا على تقاسم البلدان العربية في مجال البحث اللساني العربي حتى نمكَن اللغة العربية من إستيعاب النظريات المعاصرة ومسايرة جدي إكتشافاتها.



رئيس قسم اللغة العربية الأستاذ نارت قاخون قال “إن إكتمال الإنسان وكماله في اللسان ونحن ننتدي اليوم بالمؤتمر ونجتمع ليناول بعضنا بعضًا من عقله وعلمه ونتداول معارف العلوم والنظريات اللسانية المعاصرة بتوثيق ضمن المنهجية العلمية”.



وفي ختام حفل الإفتتاح الذي حضره نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عمر العطين وعدد من عمداء الكليات وممثلين المؤسسات الرسمية والأكاديمية والعربية وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وجمع من طلبتها قدم الدكتور نائل المساعدة من كلية القانون بعضًا من القصائد الشعرية التي نالت إستحسان الحضور.