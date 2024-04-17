أحمد أبو السعود أول لاعب جمباز أردني يتأهل إلى الأولمبياد

وطنا اليوم:نجح لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، الأربعاء، في حسم تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس في العام الحالي؛ ليصبح أول لاعب جمباز أردني في التاريخ يتأهل إلى الأولمبياد.

وحسم أبو السعود تأهله إلى الألعاب الأولمبية بعد أن ضمن أحد المركزين المؤهلين في سلسلة كأس العالم التي تكونت من 4 مراحل، وفق اللجنة الأولمبية الأردنية.

وأكد الاتحاد الدولي للجمباز تأهل أحمد أبو السعود إلى أولمبياد باريس، بعد غياب اللاعب الكوري الجنوبي هور وونغ عن الجولة الختامية والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة؛ إذ كان الكوري يُنافس أبو السعود والكازاخي ناريمان قربانوف على بطاقتي التأهل.

وكان أبو السعود قد بدأ طريقه نحو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في الصيف المقبل بتحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في الجولة الأولى (جولة القاهرة)، وضمان 30 نقطة، وصدارة ترتيب اللاعبين وحل بالمركز الثاني ونال الميدالية الفضية في جولة كوتبوس / ألمانيا.

وأضاف أبو السعود 25 نقطة، واستمر بتصدر التصنيف بـ 55 نقطة، وحل خامساً في جولة باكو / أذربيجان؛ ليضيف 18 نقطة لرصيده ليواصل صدارة قائمة اللاعبين بـ 73 نقطة قبيل جولة الدوحة.

ومع تأهل أحمد أبو السعود إلى أولمبياد باريس 2024؛ ارتفع عدد الرياضيين المتأهلين الأردنيين لأولمبياد باريس إلى 6 لاعبين بعد تأهل رباعي التايكواندو، جوليانا الصادق وراما أبو الرب وزيد مصطفى وصالح الشرباتي ولاعب المنتخب الوطني للملاكمة، عبادة الكسبة.

وفي السياق ذاته، تمكن أبو السعود من التأهل للدور النهائي لمسابقة جهاز حصان المقابض في الجولة الرابعة والختامية من سلسلة كأس العالم للجمباز بنسختها السادسة عشرة بعد تحقيقه المركز الخامس بـ 14.80 نقطة في الدور التمهيدي الذي جرت منافساته عصر الأربعاء على صالة رياضة المرأة في مجمع أكاديمية أسباير في الدوحة، فيما حل اللاعب أحمد حبيب بالمركز 13 بـ 13.70 نقطة.

وستقام نهائيات هذا الجهاز يوم الجمعة المقبل فيما يخوض اللاعب أحمد سلامة الخميس منافسات جهاز العقلة.