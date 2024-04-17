الأردن يعتمد شهادة الطب من جامعتين عراقيتين

وطنا اليوم:منحت ه‍يئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، شهادة الاعتماد وضمان الجودة لبرنامج البكالوريوس في الطب في جامعة السليمانية/الجمهورية العراقية، وبرنامج البكالوريوس في الطب والجراحة العامة في جامعة بابل/الجمهورية العراقية.

وأقر المجلس تسكين مؤهل بكالوريوس الهندسة الصناعية، والهندسة الطبية في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في الجامعة الهاشمية، وتسكين مؤهل بكالوريوس الهندسة الطبية في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في جامعة عمان الأهلية، وتسكين مؤهل بكالوريوس الصيدلة في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في جامعة جرش.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي بكالوريوس علم الحاسوب، وهندسة البرمجيات في جامعة مؤتة.

كما أقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الهندسة الكهربائية في جامعة عمان الأهلية، والكيمياء في جامعة العلوم التطبيقية، واستمرارية الاعتماد العام لكلية الأميرة ثروت، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات دبلوم متوسط إدارة الأعمال، والمحاسبة، والتسويق الإلكتروني، والتصميم الجرافيكي، وإرشاد وتمكين أسرة، وقياس وتشخيص اضطرابات التوحد، والقبالة، والصيدلة، والتمريض في كلية الأميرة ثروت.

ووافق المجلس كذلك على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات الإرشاد وتمكين الأسرة، والمختبرات الطبية، والصيدلة، والتمريض المشارك، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والتسويق الإلكتروني، والتصميم الجرافيكي في كلية المجتمع الإسلامي، وفن إنتاج وترميم الفسيفساء، في معهد فن الفسيفساء والترميم_مأدبا.