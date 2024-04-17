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ضبط اعتداءات على المياه لتزويد مزارع في عمّان

منذ 3 ساعات
ضبط اعتداءات على المياه لتزويد مزارع في عمّان

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية في مديرية الرقابة الداخلية، ضبطت اعتداءات جديدة في مناطق جنوب العاصمة عمان- لواء الجيزة – اللبن تتمثل بالاعتداء على خط رئيسي قطر 5 انش مسحوب منه خط 3 انش يغذي عدة مناطق في لتزويد مزارع و برك مياه زراعية بطريقة غير قانونية، ما يؤثر بشكل كبير على حصص المياه لعدد من المناطق في جنوب عمان.
وبينت سلطة المياه، أنه تم فصل هذه الخطوط وإعادة الأوضاع الى طبيعتها واعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع واستكمال عمليات المسح للمنطقة التي تجريها طواقم سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا ) وستقوم بتحويل أوراق الضبوطات وتحديد ملكية الأراضي التي فيها المزارع والبرك للقضاء لضبط المخالفين ومحاسبتهم امام المحاكم، وبالتعاون مع شركة مياه الأردن مياهنا والمنسق الامني وبمرافقة امنية من مديرية الامن العام -قوات الدرك وقوات البادية الملكية.
وثمنت السلطة الدعم والتعاون الجاد من قبل الأجهزة الأمنية في مديرية الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية على تعاونهم المستمر في توفير الإمكانيات كافة لتمكين كوادر الوزارة من القيام بواجبها إضافة الى مختلف أطياف المجتمع الذين يقومون يوميا بالإبلاغ عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات او حفر الابار ايمانا منهم بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من أي عبث، مشددًا على انه لا تهاون في تطبيق احكام القانون.


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