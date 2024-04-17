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باريس سان جيرمان يهزم برشلونة برباعية في عقر داره

منذ 5 ساعات
باريس سان جيرمان يهزم برشلونة برباعية في عقر داره

وطنا اليوم:بلغ نادي باريس سان جيرمان الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على مضيفه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد يوم الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي.
وكان برشلونة البادئ بالتسجيل عن طريق جناحه البرازيلي رافينيا في الدقيقة 12، لكن الفريق الباريسي رد برباعية تناوب على تسجيلها كل من عثمان ديمبلي، وفيتينيا، وكيليان مبابي “هدفان” في الدقائق 40، 54، 61، و89 تواليا.
وأكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 بعد طرد مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو.
وكان “البارسا” قد فاز ذهابا على سان جيرمان بنتيجة 3-2 في ملعب “حديقة الأمراء”، قبل أن يعود الفريق الباريسي في لقاء الإياب ويعوض خسارته ويعبر للدور نصف النهائي بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.
وضرب سان جيرمان موعدا في المربع الذهبي مع بوروسيا دورتموند المتأهل على حساب أتلتيكو مدريد بفوزه عليه بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.


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