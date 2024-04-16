الجامعة الألمانية الأردنية تفتتح مكتبة و مختبر مدرسة العبدلية إحتفالاً باليوم الوطني للعلم

وطنا اليوم_أحتفلت الجامعة الألمانية الأردنية بإفتتاح مكتبة ومختبر حاسوب مدرسة العبدلية الأساسية للبنين الواقعة في منطقة جبل عمان، التي ترعاها الجامعة من خلال إتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتقديمها للمجتمع الأردني كمدرسة حكومية ريادية.

وجاءت الإحتفالية التي رعتها وزيرة الثقافة هيفاء النجار ضمن فعاليات الحملة الوطنية “علمنا عالٍ” التي تقام بالتزامن مع إحتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وأشادت النجار بالشراكة الريادية بين الجامعة والمدرسة لدورهما في تقديم برامج تصميمية على درجة عالية من الكفاءة وتخريج علماء وخبراء ومصممين وفنانين يسهمون في بناء الوطن وتقدمه.

وأعربت عن إستعداد الوزارة للتعاون مع الجامعة في تنفيذ مبادرة “حقي أتعلم” السنوية التي تستهدف طلبة المدرسة لتقوية مهاراتهم اللغوية والعملية والثقافية وغرس قيم التعاون والمشاركة والإنتماء للوطن في نفوسهم.

من جانبه قال رئيس الجامعة الدكتور علاء الدين الحلحولي إن الجامعة تعتز وتفخر بإستضافة مدرسة العبدلية العريقة التي تحمل إسم الملك المؤسس والهاشميين، مبينًا أن التفاعل مع المدرسة له إنعكاسات إيجابية على الطلاب والعاملين في المؤسستين.

وأعرب عن شكره وتقديره لوزارة الثقافة لتبرعها السخي بمجموعة من الكتب العلمية القيمة لصالح المدرسة، ولجهود معلمي المدرسة ومساعد الرئيس للحرم الجامعي بجبل عمان عبدالحكيم عربيات وأسرة كلية العمارة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستعمل على تعميم مبادرة “حقي أتعلم” لتشمل مدارس أخرى بالتعاون مع وزراتي التربية والتعليم والثقافة.