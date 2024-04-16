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جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد ميداني كبير في حزب الله

16 أبريل 2024
جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد ميداني كبير في حزب الله

وطنا اليوم:أفادت مصادر لبنانية، الثلاثاء، بوقوع قتيل وعدة إصابات بعد قصف إسرائيلي لسيارة في “عين بعال” جنوبي لبنان.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هدف الاغتيال في الهجوم الذي وقع في منطقة عين بعال هو قائد ميداني كبير في حزب الله.
وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرتين مسيرتين “مسلحتين” دخلتا من لبنان وانفجرتا بالقرب من بلدة في شمال إسرائيل الثلاثاء.
كما أعلن حزب الله استهداف ‌‌ تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية.
وقال الحزب في بيان إن مقاتليه شنوا “هجوماً جوياً بمسيّرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية.
ومنذ الثامن من أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
ويعلن حزب الله استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية “دعما لغزة وإسنادا لمقاومتها”، ويقصف الجيش الإسرائيلي جويا ومدفعيا لاستهداف “بنى تحتية” للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.


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