رؤساء الجامعات الأردنية يعكفون على إقامة قمة أكاديمية مع الجامعات الكردستانية

وطنا اليوم: قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي إن الوزارة ماضية بعزم نحو فتح آفاق جديدة أمام الجامعات الأردنية، واستقطاب الطلبة الدوليين وفقا للاستراتيجية الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء الجامعات الأردنية الذي دعت له الوزارة بحضور أمينها العام واحتضنته الجامعة الأردنية لبحث ومناقشة جدول أعمال زيارة رسمية مرتقبة تنفذها الجامعات الأردنية إلى نظيرتها الكردستانية الشهر المقبل.

ويسعى ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني إلى توطيد العلاقات الأكاديمية والتأسيس لأرضية مناسبة للتعاون بين الجامعات، إيمانا بضرورة تبادل الخبرات، لما لها من أثر كبير في إثراء وتطوير الأداء المؤسساتي والأكاديمي والبحثي في مجتمع المعرفة المتجدد.

كما يهدف الملتقى إلى تشجيع التبادل الثقافي والطلابي، وإقامة المشاريع والبرامج العلمية والبحثية المشتركة، لما فيه مصلحة الجانبين الأردني والكردستاني.

وتتضمن أجندة الملتقى عددا من الجلسات النقاشية، يقدمها الدبعي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية، تركز في مضامينها على ضمان جودة التعليم العالي، والاتجاهات الحديثة في التعليم العالي، ومتطلبات سوق العمل.

ويقدم المشاركون من الجانب الأردني عرضا حول مأسسة التعليم العالي وبرامجه وخططه، وتوجهاته العالمية، وريادة الأعمال والابتكار في سياقات أكاديمية وتعليمية مختلفة.

فيما تقيم الجامعات والمعاهد الأردنية معرضا تعليميا خاصا تحتضنه جامعة صلاح الدين الكردستانية، وتنفيذ جولات متخصصة لزيارت جميع الجامعات الكردستانية، وتوقيع مذكرات تفاهم بينها وبين نظيراتها الأردنية.

إلى ذلك، ثمن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات وأيده رؤساء الجامعات المشاركة الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي لمد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية في مختلف دول العالم، ومساعيها لتجويد التعليم العالي في الأردن.

وقال عبيدات إن “الأردنية” تتطلع إلى توثيق عرى التواصل مع الجامعات الكردستانية، وإن الجامعة ستقدم ما بوسعها من جهد لدعم العملية التعليمية في كردستان، وتذليل العقبات أمام تعاون مفتوح معها، بهدف دعمها ومساندتها ونقل الخبرات والمعارف في المجالات كافة.

وأعرب رؤساء الجامعات الأردنية المشاركون في الاجتماع عن شكرهم للجهود التي تبذلها الوزارة وطواقمها، وترحبيهم الشديد بإقامة علاقات علمية وأكاديمية مع الجانب الكردستاني.