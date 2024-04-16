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نتنياهو لجنوده: إسرائيل تضرب حماس بلا رحمة

16 أبريل 2024
نتنياهو لجنوده: إسرائيل تضرب حماس بلا رحمة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إننا “مصممون على الدفاع عن أنفسنا في كل الساحات”.
وذكر نتنياهو، خلال لقائه مجندي الخدمة في الجيش الإسرائيلي، المعينين لمهام قتالية في لواء جولاني ولواء جفعاتي:
وقال: أهم ما لدينا هو الروح.. هذا هو الاستعداد الذي أراه هنا في أعينكم، في قادتنا، في جيشنا، في شعبنا. أنا أثق بكم.
لقد تحدثت مع بعضكم. رأيت الاستعداد الجسدي والعقلي. لديكم امتياز عظيم اليوم – أنتم تتجندون في قوات الدفاع الإسرائيلية، في وحدات قتالية رائعة، لمحاربة عدو قاس، وحوش هاجمتنا، ونحن نرد عليهم الآن بلا رحمة وسوف نهزمهم.
هل ترغبون في الفوز؟ هل أنتم مستعدون للقتال؟ هذا هو بالضبط ما هو مطلوب. لقد سقط الأصدقاء الأوفياء في هذه الحملة، وسقطوا حتى نتمكن من تحقيق هذا النصر.
هناك ثلاثة أهداف: الأول – القضاء على حماس. إعادة المختطفين – اثنان. والثالث – التأكد من أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل.
إنه جزء من نظام أكبر، كما ترى. إيران تقف خلف حماس، خلف حزب الله، خلف الآخرين، لكننا مصممون على الانتصار هناك، والدفاع عن أنفسنا في كل الساحات.


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