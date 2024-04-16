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تأجيل مباراة الهلال والعين بسبب سوء الأحوال الجوية

16 أبريل 2024
تأجيل مباراة الهلال والعين بسبب سوء الأحوال الجوية

وطنا اليوم:كشفت مصادر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر تأجيل مباراة العين الإماراتي ونظيره الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا عن موعدها المقرر الثلاثاء لتقام الأربعاء وذلك بسبب الحالة المطرية القوية التي تمر بها المنطقة.
ووفقاً لمصادر فإن أرضية ملعب هزاع بن زايد لم تبدُ متأثرة بصورة كبيرة من مياه الأمطار لوجود تصريف مناسب، لكن مراقب المباراة طالب بتأجيلها لسلامة الجماهير التي ستحضر إلى الملعب، أو حتى عند المغادرة.
جدير بالذكر أن المباراة شهدت قبل إقامتها عدداً من العقبات تمثلت الأولى في تعثر وصول الحكم الأردني أدهم مخادمة في موعده المحدد قبل أن يصل متأخراً يوم الاثنين، في حين لم يحضر مراقب المباراة مبكراً إلى مدينة العين، إذ أدار الاجتماع التنسيقي عن بُعد.
وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قد قرر تأجيل مباريات الدوري المحلي اليوم الثلاثاء بسبب الحالة المطرية، إذ كان من المقرر أن يلعب الجزيرة مع خورفكان، وعجمان مع البطائح في دوري المحترفين.


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