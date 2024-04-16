الأردن ينفذ 83 إنزالا جويا لمساعدات إنسانية على غزة

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، أن دور الأردن مستمر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في حشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع، والتأكيد على أهمية خفض التصعيد الإقليمي في المنطقة.

وأضاف المبيضين خلال منتدى التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها الأردن على قطاع غزة بلغ 83 إنزالا، موضحا أن الإنزالات الجوية مستمرة إلى الأهل في قطاع غزة.

وبين أن جهود الأردن الإغاثية مستمرة لمساندة الأشقاء في غزة، من خلال عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها قواتنا المسلحة، وقوافل المساعدات البرية التي تسيرها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

من ناحية أخرى، قال المبيضين إن الحكومة منفتحة على جميع وسائل الإعلام وتعمل على توفير الرواية الحقيقية وتؤكد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات.