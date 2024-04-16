الاحتلال يحذر النازحين من العودة إلى لمدينة غزة

وطنا اليوم:القت طائرات جيش الاحتلال آلاف المنشورات الورقية غرب مدينة دير البلح، وفي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، تحذر فيها النازحين من العودة إلى غزة.

وجاء في المنشور: “إلى كل المتواجدين جنوب وادي غزة، جيش الدفاع الإسرائيلي يعلمكم أن المنطقة المتواجدة شمال وادي غزة تعتبر منطقة قتال خطيرة”.

وأضاف المنشور: “جيش الدفاع يواصل القتال ضد المنظمات الإرهابية، كل معلومة أخرى يتم نشرها وتحثكم على العودة شمال وادي غزة تعرض أمنكم وسلامتكم للخطر لهذا امتنعوا عن الرجوع شمالا”.

ويواصل جيش الاحتلال قصفه العشوائي على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 193 على التوالي والذي أدى لاستشهاد أكثر من 33 ألف مدني وأكثر من 76 جريحا أغلبهم نساء وأطفال وفق بيانات فلسطينية، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق.