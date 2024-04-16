ارتفاع عدد ضحايا سيول عُمان.. ومأساة طلاب مدرسة تثير جدلا

وطنا اليوم:تواصل سلطنة عمان جهودها لمواجهة السيول العارمة التي تشهدها البلاد على مدار اليومين الماضيين، حيث وصل عدد القتلى إلى 19 شخصًا على الأقل، من بينهم طلاب مدارس، وهي الواقعة التي أثارت جدلا في البلاد.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى بلغ 19 شخصًا، فيما تواصل السلطات جهود الإنقاذ لمواجهة ما وصفتها وكالة الأنباء الرسمية بأنها “حالة جوية استثنائية”.

ونقلت الوكالة الرسمية أن “سلاح الجو السلطاني العُماني نفذ طلعات جوية لإخلاء عدد من المواطنين والمرضى ونقل مؤن طبية بمحافظة جنوب الباطنة؛ في إطار عمليات الدعم والإسناد التي تقدمها قوات السلطان المسلحة جراء الحالة الجوية الاستثنائية (منخفض المطير) التي تتعرض لها سلطنة عُمان هذه الأيام”.

وسبق أن أعلنت وكالة الأنباء العمانية، الإثنين “العثور على شخص مفارق للحياة بوادي البطحاء بولاية جعلان بني بو علي في محافظة جنوب الشرقية، ليصل إجمالي الوفيات جرّاء الحالة الجوية إلى 17 وفاة”.

كما أعلنت السلطات “تعليق العمل للموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، وللعاملين في منشآت القطاع الخاص في محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة والداخلية وذلك يوم الثلاثاء”، بسبب الطقس.

وأثار مقتل عدد من طلاب مدرسة بمحافظة شمال الشرقية خلال عودتهم إلى منازلهم، الأحد، جدلا كبيرا ومطالبات بمحاسبة المسؤولين الذين سمحوا لهم بمغادرة المدرسة خلال مثل هذه الظروف الجوية السيئة.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العمانية، علي بن حميد الجهوري، للتلفزيون الرسمي، الإثنين، إن “أحد أولياء الأمور هو من أصر على اصطحاب الطلاب رغم تحذيرات المسؤولين في المدرسة له من القيام بذلك”.

وقال الجهوري: “كان تصرف شخصي من ولي أمر ذهب إلى المدرسة، وحسب ما ورد للوزارة، فهو اصطحب أبناءه وحاول أحد المعلمين تحذيره من وجود خطورة على الطلاب، فحسب البروتوكول حال هطول الأمطار يجب إبقاء الأطفال بالمدارس”.

وتابع: “هذا الشخص اصطحبهم عكس رغبة المدرسة، ونتيجة لذلك جازف بحياة أكثر من 11 طالب”.

من جانبه، قال أحد أقارب أحد الطلبة المتوفين، لوسائل إعلام محلية: “نرفض تصريح وزارة التربية جملةً وتفصيلاً”.

وأضاف: “حديث المتحدث نرفضه رفضا تاما، هو تهرب من المسؤولية. كنا نتمنى أن يتحمل المسؤولية، والحديث عن مسؤولية ولي أمر ننفيه نفيا تاما ولا يمكن لأحد تصديقه أبدا”.

وتابع: “حتى لو كان ولي الأمر اصطحب أقرباءه من الطلبة، كيف يسمحون له رغم البرتوكول الذي تحدث عنه المتحدث؟”.

وغالبا ما تتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث سيول في السلطنة، مما يجذب الأشخاص إلى مجاري الأنهار الجافة القريبة “الوادي”، لمشاهدتها. وفي حالة السيول، يمكنها أن تمتلئ هذه الأماكن بالماء بسرعة، وتطيح بالأشخاص والمركبات.