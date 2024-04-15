شركة الطيران يونايتد إيرلاينز تلغي رحلاتها إلى تل أبيب

وطنا اليوم:أدت الهجمات التي شنتها إيران بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، مساء يوم السبت، إلى تضييق الخيارات أمام شركات الطيران التي تسير رحلات بين أوروبا وآسيا.

وعلى الرغم من إعادة إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالاتها الجوية أمس الأحد، فلا تزال بعض الخطوط متأثرة.

فقد أفادت وكالة رويترز أن شركة الطيران يونايتد إيرلاينز ألغت رحلاتها اليوم الاثنين إلى تل أبيب.

شركة إيزي جيت البريطانية ايضا أوقفت أمس الأحد الرحلات من وإلى تل أبيب من دون تحديد إطار زمني.