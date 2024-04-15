وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 لا يشمل غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل ويتوجب دفعها.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 2 نيسان الحالي، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
ونشر في الجريدة الرسمية قانون العفو العام ليدخل بذلك حيز التنفيذ.
توضيح بخصوص شمول غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل بالعفو العام
وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 لا يشمل غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل ويتوجب دفعها.