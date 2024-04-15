توضيح بخصوص شمول غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل بالعفو العام

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 لا يشمل غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل ويتوجب دفعها.

وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 2 نيسان الحالي، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

ونشر في الجريدة الرسمية قانون العفو العام ليدخل بذلك حيز التنفيذ.