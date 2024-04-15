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توضيح بخصوص شمول غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل بالعفو العام

15 أبريل 2024
توضيح بخصوص شمول غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل بالعفو العام

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 لا يشمل غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل ويتوجب دفعها.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 2 نيسان الحالي، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
ونشر في الجريدة الرسمية قانون العفو العام ليدخل بذلك حيز التنفيذ.


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