بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

لابيد: حكومة نتنياهو أصبحت خطرا وجوديا على إسرائيل

15 أبريل 2024
ISRAEL - AUGUST 07: (----EDITORIAL USE ONLY â MANDATORY CREDIT - "ISRAELI GOVERNMENT PRESS OFFICE (GPO) / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Israeli Prime Minister Yair Lapid (R) meets Likud Party Chairman Benjamin Netanyahu in Israel on August 07, 2022. (Photo by Israeli Government Press Office / Handout/Anadolu Agency via Getty Images)

وطنا اليوم:قال زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، الإثنين، إن الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو أصبحت تمثل “خطرا وجوديا” على إسرائيل.
وقال لابيد إن “الحكومة هذه، رئيس الحكومة هذا، أصبحوا خطرا وجوديا على إسرائيل، لقد هدموا الردع الإسرائيلي، أعداؤنا ينظرون إلى هذه الحكومة ويشمون راحة الضعف ويرفعون رؤوسهم”.
وأضاف: “وأيضا أصدقاؤنا يشمون رائحة ضعف الحكومة. الأسبوع الماضي كنت في واشنطن، والتقيت بقيادات الإدارة الأميركية، وهم مصدومون من هذه الحكومة، من انعدام المسؤولية لديها من انعدام المهنية من الإدارة الفاشلة ومن نكران الجميل”.
وتابع: “حكومة نتنياهو تضعف إسرائيل. والوضع لا يجب ان يكون هكذا، في اليوم الذي تذهب فيه هذه الحكومة ستصبح إسرائيل أقوى بكثير في كل المقاييس: عسكريا، سياسيا واقتصاديا”.
وأوضح لابيد أن “مشكلتنا هي إيران. لكن مشكلتنا هنا في الداخل أيضا، إذا لم ننح هذه الحكومة في الوقت المناسب فإنها ستجلب لنا الدمار، وهي قد جلبت لنا الدمار، لقد حان وقت الانتخابات، الآن”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:59

النائب كريشان : مواطنون لا يجدون أجور المواصلات للذهاب لعمان

15:48

14 إصابة إثر حادثي تصادم حافلتين في البلقاء

15:33

بلدية اربد تحقق في حادثة اختفاء قبر طفلة اثر دفن شخص اخر مكان كفنها

15:26

الأردن يعتمد شهادة الطب من جامعتين عراقيتين

15:21

الدكتور طلال طلب الشرفات يكتب: العَلَمُ والسِّيادة

15:17

الملك وعاهل البحرين يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة

15:05

شاهد : منخفض المطير يضرب الخليج ويخلف خسائر بشرية ومادية ضخمة

14:43

هيئة الطيران تدعو المسافرين للتواصل مع الشركات بشأن حجوزاتهم لدول الخليج

14:36

تسريب معلوماتٍ حساسّةٍ من الكابينيت.. كيف يستعِّد الاحتلال لانقطاع التيّار الكهربائيّ

14:32

الاسواق الحرة الأردنية تحتفل بيوم العلم في بوليفارد العبدلي

14:30

قرار قضائي بإحالة الشركة العالمية للوساطة إلى التصفيه

14:20

إصابة 6 إسرائيليين بعد سقوط صاروخ بالقرب من الحدود اللبنانية

وفيات
وفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024وفيات الإثنين 15-4-2024وفيات الأحد 14-4-2024عزاء عشيرة الحنيطي