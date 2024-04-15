لابيد: حكومة نتنياهو أصبحت خطرا وجوديا على إسرائيل

وطنا اليوم:قال زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، الإثنين، إن الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو أصبحت تمثل “خطرا وجوديا” على إسرائيل.

وقال لابيد إن “الحكومة هذه، رئيس الحكومة هذا، أصبحوا خطرا وجوديا على إسرائيل، لقد هدموا الردع الإسرائيلي، أعداؤنا ينظرون إلى هذه الحكومة ويشمون راحة الضعف ويرفعون رؤوسهم”.

وأضاف: “وأيضا أصدقاؤنا يشمون رائحة ضعف الحكومة. الأسبوع الماضي كنت في واشنطن، والتقيت بقيادات الإدارة الأميركية، وهم مصدومون من هذه الحكومة، من انعدام المسؤولية لديها من انعدام المهنية من الإدارة الفاشلة ومن نكران الجميل”.

وتابع: “حكومة نتنياهو تضعف إسرائيل. والوضع لا يجب ان يكون هكذا، في اليوم الذي تذهب فيه هذه الحكومة ستصبح إسرائيل أقوى بكثير في كل المقاييس: عسكريا، سياسيا واقتصاديا”.

وأوضح لابيد أن “مشكلتنا هي إيران. لكن مشكلتنا هنا في الداخل أيضا، إذا لم ننح هذه الحكومة في الوقت المناسب فإنها ستجلب لنا الدمار، وهي قد جلبت لنا الدمار، لقد حان وقت الانتخابات، الآن”