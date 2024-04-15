وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة التنسيب بتعيين الأستاذ الدكتور خالد هشام الحياري رئيساً للجامعة الهاشمية لمدة أربع سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على هذا القرار.

ويشار إلى أن الدكتور الحياري عمل أستاذًا في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة في الجامعة الهاشمية.