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عملية طعن جديدة داخل كنيسة في سيدني توقع 4 ضحايا

15 أبريل 2024
عملية طعن جديدة داخل كنيسة في سيدني توقع 4 ضحايا

وطنا اليوم:تعرض 4 أشخاص للطعن، اليوم الاثنين، خلال قداس أقيم في كنيسة المسيح الراعي الصالح بضاحية واكيلي في غرب سيدني.
وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن شخصين تعرضا للهجوم، لكن سيارة إسعاف نيو ساوث ويلز أوضحت لاحقا أن الرقم كان 4.
ولم يتم تأكيد تفاصيل الهجوم بعد، لكن قالت وسائل إعلام محلية إنه تم القبض على الجاني، فيما لا تزال حشود كبيرة من الناس والعديد من المستجيبين الأوائل في مكان الحادث.
وتم بث عملية الطعن على الهواء مباشرة في حساب الكنيسة بموقع “فيسبوك”، حيث أظهرت اللقطات تعرض الأب مار ماري إيمانويل للهجوم بسكين في وجهه أثناء إلقاء وعظ بالكتاب المقدس الآشوري، عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.
ومن بين المصابين الأربعة، رجل في الخمسينيات من عمره، وآخر في الثلاثينيات، ورجل في العشرينات، وآخر في الستينيات من عمره.
وفي وقت سابق من يوم السبت، قتل 6 أشخاص وجرح 8 آخرون في حادث طعن بمركز ويستفيلد بونداي جانكشن للتسوق، في مدينة سيدني الأسترالية.
وأطلقت ضابطة في الشرطة الأسترالية النار على المشتبه به وأردته قتيلا. وقالت الشرطة إن 4 سيدات ورجلا لقوا حتفهم في مكان الحادث، بينما توفيت امرأة لاحقا في المستشفى متأثرة بجراحها.


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