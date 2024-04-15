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تعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا للحكومة الكويتية

15 أبريل 2024
تعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا للحكومة الكويتية

وطنا اليوم:أمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
ويأتي ذلك بعد تقديم الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، استقالته إلى أمير البلاد، الشيخ مشعل بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة.
وجاء الأمر الأميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء كالتالي: “بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 28 رمضان 1445هـ الموافق 7 أبريل 2024م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء”.
وتابع: “بعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي مادة أولى (يعين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم)”.
“المادة الثانية (على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية)”.


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