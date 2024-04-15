عُمان: منخفض المطير يتسبب في وفاة 13 أغلبهم تلاميذ مدرسة

وطنا اليوم:ارتفع عدد ضحايا المنخفض الجوي «منخفض المطير» الذي تشهده سلطنة عُمان إلى 13 وفاة أغلبهم من تلاميذ مدرسة انجرفت مركبتهم بنيابة سمد الشأن، كما تمّ صباح اليوم العثور على مفقودين اثنين من بين 5 مفقودين. في حين تمّكنت فرق الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذ 1200 شخص من إحدى المدارس بولاية «المضيبي» بعد أن غمرت مدرستهم المياه.

وفي بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، أعرب المجلس عن «خالص تعازيه إلى أسر وأهالي الطلبة» المتوفين في محافظة شمال الشرقية نتيجة للأمطار الغزيرة والأودية الجارفة المُصاحبة للحالة الجوية الاستثنائية.

وحذر التلفزيون العماني من استمرار نشاط خلايا رعدية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظات جنوب الباطنة ومسقط والوسطى والداخلية والظاهرة، ونقل التلفزيون عن اختصاصي الأرصاد الجوية أحمد بن عبد الله البلوشي، قوله: «نتوقع أمطاراً غزيرة اليوم الاثنين تتركز على محافظتي جنوب وشمال الشرقية والمناطق الجنوبية من محافظة الداخلية».

واعتبر البلوشي أن «ذروة الحالة الجوية هذا اليوم ستمتد من فترة الظهيرة حتى الليل».

وقال: «رصدنا خلية رعدية قد تتعمق وتؤثر بشكل كبير على محافظة الداخلية ومناطق من محافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية».

كما توقع البلوشي، هطول أمطار غزيرة غداً الثلاثاء، حيث تتركز على محافظات مسندم وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي وتمتد تدريجياً لمحافظات الداخلية وجنوب الباطنة ومسقط.

وأضاف: «نتوقع أمطاراً غزيرة غداً على محافظة مسندم قد تصل إلى 150 ملم».

وقال مساعد قائد شرطة محافظة شمال الشرقية إنه تم تفعيل اللجنة الفرعية للحالات الطارئة وتفعيل مركز الحالات الطارئة لتلقي البلاغات وتنسيق الجهود. مضيفاً: «أنّ المحافظة شهدت نزول معظم الأودية وأدت إلى احتجاز عدد من الأشخاص سواءً في الأودية وبعض المدارس مثل مدرسة الروضة ومدرسة عيد بن خلفان».

وأشار إلى أنه تم تسجيل وفاة 9 أشخاص منهم 6 أطفال وفقدان 4 أطفال ونقل طفلين لمستشفى سمد الشأن، لافتاً أن بعض الأودية أدت إلى محاصرة بعض المنازل مثل وادي بني خالد، وتمت عملية إنقاذ المحاصرين عبر طيران الشرطة.

وذكرت هيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الشرقية أنه تم نقل 1200 شخص من إحدى المدارس بولاية المضيبي بعد ارتفاع منسوب المياه الأمطار.

وشهد عدد من محافظات سلطنة عُمان هطول أمطار متفاوتة نتيجة للحالة الجوية التي بدأت تأثيراتها على أغلب المحافظات وتستمر حتى يوم الأربعاء المُقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق العمل في المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية كافة في محافظات مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والداخلية والظاهرة وجنوب الباطنة، اليوم الاثنين، وتحويل الدراسة لتكون عن بُعد وفق الإمكانات المتاحة على أن تستأنف الدراسة في المدارس يوم غد الثلاثاء.

وعقدت اللجنة الرئيسية لإدارة الطوارئ الصحية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة اليوم اجتماعاً لها لمناقشة تفعيل خطط الجاهزية واستعداد المؤسسات الصحية للتعامل مع منخفض «المطير» الذي تمر به سلطنة عُمان حاليّاً.

كما تم التأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية ومتابعة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين بالتنسيق مع كل الجهات والقطاعات الطبية المعنية.