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قوات الاحتلال تفرج عن 150 أسيراً من قطاع غزة

15 أبريل 2024
قوات الاحتلال تفرج عن 150 أسيراً من قطاع غزة

وطنا اليوم:أفادت مصادر فلسطينية، الاثنين، بأن قوات الاحتلال أطلقت سراح 150 أسيراً من قطاع غزة بعد شهور من الاعتقال والتعذيب.
من جهتها ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال أفرجت اثنين من طواقم اسعاف الجمعية بعد اعتقال دام 50 يوماً عن حاجز عسكري في خان يونس أثناء مهمة إجلاء مرضى من مستشفى الأمل.
وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل اعتقال 6 من طواقم الجمعية حتى اللحظة ولا يزال مصيرهم مجهولا.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الثاني والتسعين بعد المئة، وسط ارتكاب مجازر يومية، وارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات، إثر القصف العشوائي والاستهداف المتعمد للمدنيين وحرب الإبادة بسلاح التجويع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
أعلنت وزارة الصحة بغزة في حصيلة غير نهائية ارتفاع حصيلة العدوان الى 33729 شهيد و 76371 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وأكدت أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.


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