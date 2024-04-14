الأردن بالمرتبة 121 عالمياً بجودة الحياة

وطنا اليوم:حل الأردن في المرتبة 121 عالميا في تصنيف مجلة CEOWORLD من حيث جودة الحياة في عام 2024.

وتستند التصنيفات إلى تصورات أكثر من 258 ألف شخص حول العالم، طُلب منهم تقييم 199 دولة بناءً على عشرة مقاييس تتراوح بين الاستقرار والشفافية والمساواة.

ويقيس التصنيف التصورات العالمية للدول التي تساهم بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتحتل قطر والولايات المتحدة وأيسلندا المراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي في قائمة أفضل 10 دول في العالم لأفضل نوعية حياة. وصنفت موناكو في المركز الأول بسبب سلامتها واستقرارها السياسي ونظام الصحة العامة المتطور.