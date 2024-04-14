مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث الرد على إيران

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الحرب يجتمع الساعة 15:30 اليوم الاحد لبحث سبل الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.

تووعد مسؤول إسرائيلي كبير بـ”ردٍّ غير مسبوق” على الهجمات الإيرانية، فيما فوَّض مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، والوزير بيني غانتس باتخاذ القرار بشأن عملية الرد، وفقاً للقناة 12 الإسرائيلية.

القناة الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين كبار، أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، سيكون “غير مسبوق”، فيما أكد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن “الرد سيكون حازماً وواضحاً”.

وكانت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء قالت، السبت، إن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، حذَّر من أن طهران ستردُّ بحزم على أي دولة “تفتح مجالها الجوي أو أراضيها لهجمات إسرائيلية على إيران”.