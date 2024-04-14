إعلام إسرائيلي: تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني تقترب من مليار دولار

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، أن تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني الليلة الماضية تقترب من مليار دولار.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جميع المقاتلات الحربية الإسرائيلية كانت في الأجواء عند الهجوم الإيراني خشية من تعرضها للقصف وهي في قواعدها.

الى ذلك حذرت إيران إسرائيل، الأحد، من أنها ستشهد هجوما أكبر إذا ردت على هجوم شنته طهران خلال الليل بطائرات مسيرة وصواريخ، مضيفة أنها حذرت واشنطن أيضا من “مغبة دعم أي عمل عسكري إسرائيلي ضدها”.

وقال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، للتلفزيون الرسمي، “ردنا سيكون أكبر بكثير من العمل العسكري الليلة الماضية إذا ردت إسرائيل على إيران”، مضيفا أن طهران حذرت واشنطن من أن أي دعم للرد الإسرائيلي سيؤدي إلى استهداف القواعد الأميركية.

كما حذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي من أن طهران سترد على أي هجوم إسرائيلي يستهدف مصالحها أو مسؤوليها أو مواطنيها.