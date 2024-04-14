الحكومة: الأمن الوطني مستقر وثقتنا عالية في جيشنا العربي

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين، الأحد، إن ما حصل هو مواجهة بين طرفين؛ إسرائيل وإيران.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأردن يدعو إلى عدم التصعيد حتى لا يتحول إلى حرب إقليمية.

وأكد على أن “الأمن الوطني مستقر وثقتنا العالية في جيشنا العربي”ـ مشيرا إلى أن مجلس الوزراء يدعو إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع مخاطر التصعيد الإقليمي وتداعياته.

وشدد المبيضين على أن الحكومة تحث مختلف الأطراف على ضبط النفس والتعامل بمسؤولية مع التوترات.