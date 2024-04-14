مسؤول أمريكي: بايدن أبلغ نتنياهو أن يعتبر ما حدث نصرا

وطنا اليوم:نقلت شبكة يس إن إن عن مسؤول أمريكي قوله، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو أن يعتبر ما حدث نصرا لأن تقييم واشنطن أن هجوم إيران غير ناجح.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيجتمع الأحد، مع أقرانه من قادة مجموعة الدول السبع لتنسيق “رد” دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني.

وأضاف بايدن في تصريحات أدلاها فجر الأحد، “لم نشهد هجمات على قواتنا أو منشآتنا اليوم إلا أننا سنظل يقظين لجميع التهديدات”.

من جهته أفاد البيت الأبيض، بأن بايدن أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن واشنطن ستعارض أي هجوم “إسرائيلي” ضد إيران.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي، توفير دعم “ثابت” للاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الهجوم الإيراني السبت.

جاء هذا التأكيد بعد عقد اجتماع طارئ مع كبار المسؤولين الأمنيين لمناقشة التصعيد المتزايد في الشرق الأوسط.

وقال بايدن عبر منصة “اكس” ناشرا صورة للاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض “التقيت للتو فريقي للأمن القومي لمناقشة هجمات ايران ضد اسرائيل. إن التزامنا ثابت (دفاعا عن) أمن اسرائيل في وجه تهديدات ايران ووكلائها”.

وشنت إيران مساء السبت انطلاقا “من أراضيها” هجوما بمسيرات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الحرس الثوري الإيراني شن هجوم “بمسيرات وصواريخ” على الأراضي المحتلة ردا على القصف الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.