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وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا مستعدة لتوفير الدعم للدفاع عن تل أبيب

منذ 34 ثانية
وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا مستعدة لتوفير الدعم للدفاع عن تل أبيب

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن قواته مستعدة لتوفير الدعم للدفاع عن تل أبيب وحماية القوات الأمريكية وشركائها.
وأدان وزير الدفاع الأمريكي، في تصريحات له الأحد، “الهجمات المتهورة وغير المسبوقة من قبل إيران ووكلائها”.
وأشار أوستن، إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع مع إيران لكن لن تتردد في التصرف لحماية قواتها ودعم الدفاع عن تل أبيب.
وأكد أوستن، أن القوات الأمريكية اعترضت عشرات المسيرات والصواريخ من إيران والعراق وسوريا واليمن باتجاه “إسرائيل”


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