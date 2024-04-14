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جيش الاحتلال :اعترضنا 99% من الهجمات علينا

منذ 26 ثانية
Israel's Iron Dome missile defence system intercepts a rocket above Sderot on November 3, 2023, amid the ongoing battles between Israel and the Palestinian group Hamas. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

وطنا اليوم:أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، نتائج الهجوم الإيراني الذي نفذته طهران بالطائرات المسيرة والصواريخ على تل أبيب مساء السبت.
وزعم هاغاري في مؤتمر صحفي، الأحد، إنه تم اعتراض 99% من الهجمات الإيرانية.
وأضاف هاغاري أن عدد قليل من الصواريخ الباليستية دخلت الأجواء في كيان الاحتلال الإسرائيلي.


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