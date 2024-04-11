ليبرمان: على نتنياهو نقل السلطة في غزة لمصر

وطنا اليوم:مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ188، قال وزير دفاع الاحتلال الأسبق أفيغدور ليبرمان إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتصرف عكس المصلحة القومية.

وأكد ليبرمان أن نتنياهو مطالب بنقل السلطة في قطاع غزة إلى جمهورية مصر، وفق رأيه.

وقبل أكثر من شهر قال ليبرمان، وهو رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف، إن الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى نهايتها، معتبرا أن التخلص من رئيسها يمثّل مكافأة للإسرائيليين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ188 على التوالي، مخلفا آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين، ودمار هائل في البنى التحتية لجل مناطق القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

واستقبل الغزيون عيد الفطر المبارك هذا العام وسط الركام وبعيدا عن سقوف منازلهم وذكريات الزوايا التي خلوها خلف ظهورهم وساروا هاربين من صواريخ العدو التي أسقطت على رؤوسهم على مرأى العالم المتواطئ من الإبادة الإسرائيلية للمدنيين في قطاع غزة، كما وتحسسوا بأياديهم صورة من فارقوهم بلا وداع.