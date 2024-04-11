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إصابتان في إطلاق نار على مسلمين أثناء احتفالهم بالعيد في أمريكا

منذ ساعة واحدة
إصابتان في إطلاق نار على مسلمين أثناء احتفالهم بالعيد في أمريكا

وطنا اليوم:أصيب شخصين بالرصاص الحي خلال احتفال بمناسبة عيد الفطر في مدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول في إنفاذ القانون.
ولم يكشف لغاية اللحظة عن سبب إطلاق النار، بينما يتلقى المصابون العلاج في المستشفيات.
ولم يذكر المسؤول الحالة الصحية للمصابين.
ويشار إلى أن إطلاق النار وقع في منطقة كان سكانها يحتفلون بعيد الفطر المبارك.
وفي التفاصيل، وقعت عملية إطلاق النار في شارع ويالوسينج، وأكدت الشرطة المحلية أنه تم القبض على عدة أشخاص بضلوعهم بإطلاق النار.
وفي ذات السياق، أطلقت الشرطة النار على أحد المشتبه بهم، وهو صبي يبلغ من العمر 15 عاما قالت إنه “كان يحمل مسدسا، وأصيب بجروح في كتفه وساقه”.
ولم تعلن الشرطة وفاة أي مصاب جراء الحادث، كما لم تكشف عن هوية المشتبه بهم أو دوافعهم.
وأشارت السلطات المحلية إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي سيساعد الشرطة المحلية في التحقيق في الحادث.
وأكد السيناتور بوب كيسي، الذي يمثل ولاية بنسلفانيا في مجلس الشيوخ، أن مكتبه على اتصال بالمسؤولين المحليين بشأن الحادث.
بدوره، عبر حاكم الولاية جوش شابيرو عن أسفه لوقوع الحادث أثناء العيد، مؤكدا تضامنه مع المجتمع المسلم في فيلادلفيا.


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