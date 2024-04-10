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314 شاحنة مساعدات تدخل غزة عبر معبر رفح بأول أيام العيد

10 أبريل 2024
Trucks carrying humanitarian aid enter the Gaza Strip via the Rafah crossing with Egypt, hours after the start of a four-day truce in battles between Israel and Palestinian Hamas militants, on November 24, 2023. A four-day truce in the Israel-Hamas war began on November 24, with hostages set to be released in exchange for prisoners in the first major reprieve in seven weeks of war that have claimed thousands of lives. (Photo by SAID KHATIB / AFP)

وطنا اليوم:دخلت، اليوم الأربعاء، 314 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، تزامناً مع حلول أول أيام عيد الفطر.
ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية”، عن مصدر رفيع أن “314 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة اليوم (الأربعاء) عبر معبر رفح البري”، دون مزيد من التفاصيل.
والأحد، قال رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات (رسمية) ضياء رشوان، في بيان، إن بلاده قررت زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح لتكون 300 شاحنة يومياً، دون أن يوضح إن كانت المساعدات كلها مصرية أم تتبع لدول وجهات أخرى أيضاً، كما لم يحدد عدد الشاحنات التي تدخل إلى غزة حالياً عبر رفح.
ويواجه سكان قطاع غزة، لا سيما في محافظتَي غزة والشمال، خطر مجاعة وشيكة، جراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، وشح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.
​​​​​​وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.


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