جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن اغتيال أبناء إسماعيل هنية

وطنا اليوم:قال مصدر إن الجيش الإسرائيلي أعلن مسؤوليته عن اغتيال أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.

وذكر بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أن طائرات حربية أغارت بتوجيه استخباراتي على أبناء هنية وسط غزة.

ووصفت حركة الجهاد الإسلامي اغتيال إسرائيل لعدد من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية وأحفاده بأنها “عملية جبانة”، وقالت إن الحادث يؤكد أن “العدو يعيش حالة من التخبط إثر الفشل الميداني”.

واعتبرت الحركة في بيان أن “اختيار العدو أول أيام العيد لتنفيذ هذه الجريمة هدفه زرع الحزن في نفوس أبناء شعبنا”.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش معلقا على عملية اغتيال 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية “تهانينا للجيش وإسرائيل ولا أحد من قادة حماس بمنأى عن يدنا الطويلة”.