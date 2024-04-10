تخوف إسرائيلي من تعطل صفقة التبادل بعد اغتيال أبناء هنية

وطنا اليوم:أكد مصدر إسرائيلي لصحيفة “هآرتس” وجود مخاوف من تعطيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صفقة تبادل الأسرى، إثر اغتيال أبناء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية اليوم الأربعاء.

الى ذلك قال عضو الكنيست الإسرائيلي ألموغ كوهين إنه تلقى “خبرا ممتازا” عقب اغتيال 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، واثنين من أحفاده.

ونقلت وسائل اعلام ، في غزة أنّ 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية وعدد من أحفاده استشهدوا اليوم الأربعاء بقصف إسرائيلي في غزة.

وقال هنية، إنه يشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد، وإنّ هذه الآلام والدماء تصنع الآمال والمستقبل والحرية للشعب الفلسطيني والقضية.

وأوضح أنّ أبناءه الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة، فأبناؤه ظلوا مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع

وأشار إلى أنّ كل أبناء الشعب الفلسطيني وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وهو واحد منهم، مؤكدًا أنّ عائلته قدمت 60 شهيدًا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.