بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تخوف إسرائيلي من تعطل صفقة التبادل بعد اغتيال أبناء هنية

10 أبريل 2024
TEL AVIV, ISRAEL - OCTOBER 22: Relatives hang banners and photos of their relatives, who are held captive, as they gather to demand that the government take action to secure the return of their relatives on the 16th day of Israeli attacks in Tel Aviv, Israel on October 22, 2023. (Photo by Nir Keidar/Anadolu via Getty Images)

وطنا اليوم:أكد مصدر إسرائيلي لصحيفة “هآرتس” وجود مخاوف من تعطيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صفقة تبادل الأسرى، إثر اغتيال أبناء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية اليوم الأربعاء.
الى ذلك قال عضو الكنيست الإسرائيلي ألموغ كوهين إنه تلقى “خبرا ممتازا” عقب اغتيال 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، واثنين من أحفاده.
ونقلت وسائل اعلام ، في غزة أنّ 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية وعدد من أحفاده استشهدوا اليوم الأربعاء بقصف إسرائيلي في غزة.
وقال هنية، إنه يشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد، وإنّ هذه الآلام والدماء تصنع الآمال والمستقبل والحرية للشعب الفلسطيني والقضية.
وأوضح أنّ أبناءه الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة، فأبناؤه ظلوا مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع
وأشار إلى أنّ كل أبناء الشعب الفلسطيني وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وهو واحد منهم، مؤكدًا أنّ عائلته قدمت 60 شهيدًا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:04

بعد إصابة طفلة في الكرك.. خبراء الزواحف يحذرون جميع الأردنيين

20:15

الحكومة تقترض 2.050 مليار دينار كسندات وأذونات خزينة منذ بداية 2024

19:26

رفع دعوى جديدة ضد تصدير الأسلحة الألمانية لإسرائيل

19:22

الامير مرعد ابن رعد يزور احد المحاربين القدامى في قرية ملكا

19:03

العثور على طفل حديث الولادة داخل كرتونة في الأغوار

19:00

لنرويج تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين

18:22

بريطانيا: اعتقال محتجين على مبيعات الأسلحة لإسرائيل أمام وزارة الدفاع

18:20

وفاة رجل وزوجته وإصابة أطفالهم بحادث تدهور مروع جنوبي عمان

17:15

ديوان بني معروف يستنكر الجريمة التي شهدتها الأزرق

16:23

100 شاحنة مساعدات أردنية تدخل قطاع غزة

15:16

دول تدعو رعاياها لمغادرة “اسرائيل”

14:50

مئات الاردنيين يشاركون في مسيره حاشده من امام مسجد الحسيني نصرة لغزة 

وفيات
وفيات الأربعاء 10 – 4 – 2024وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيود