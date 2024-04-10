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مقطع فيديو من خانيونس يثير غضب سكان مستوطنات غلاف غزة

10 أبريل 2024
مقطع فيديو من خانيونس يثير غضب سكان مستوطنات غلاف غزة

وطنا اليوم:قال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن مقطع فيديو، التقط من خانيونس، بعد انسحاب جيش الاحتلال، أثار غضب المستوطنين.
وأشاروا إلى أن المقطع ظهرت فيه آليات ومعدات لبلدية خانيونس، في منطقة بني سهيلا، تعود للعمل، لإصلاح البنية التحتية لتمديدات المياه في المنطقة التي دمرها الاحتلال، بعد يومين من الانسحاب مباشرة.
وعلق مستوطنون بأن الفلسطينيين، عادوا بعد يومين من الانسحاب، إلى مناطقهم وشرعوا في إصلاح الدمار، في حين “لم نستطع نحن العودة إلى مستوطنات غلاف غزة بعد ستة أشهر على الحرب”.
من جانبه قال المحلل العسكري الإسرائيلي يوآف زيتون، إن حركة حماس تعيد السيطرة على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد 4 أيام من انسحاب جيش الاحتلال منها، في ختام عدوان استغرق أربعة أشهر.
وأضاف زيتون في مقال بصحيفة “يديعوت أحرونوت”: “يقدر ضباط الجيش المخضرمون أن ’حماس’ لن تهزم إلا في عام 2026 أو 2027 في أحسن الظروف”.
وتابع زيتون: “بعد مرور أربعة أيام على انسحاب الجيش الإسرائيلي من خانيونس، ومع عودة حشود السكان إلى منازلهم المدمرة، شوهد نشطاء ’حماس’ وقد بدأوا في إعادة سيطرتهم على المدينة”.
وشدد على أنه “من الصعب تحقيق حتى الأهداف الأكثر تواضعا للحرب، وهي الحد من سيطرة ’حماس’ المدنية، وليس العسكرية”.

 


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