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بايدن: سياسة نتنياهو خاطئة وأدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار

منذ 3 ساعات
بايدن: سياسة نتنياهو خاطئة وأدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار

وطنا اليوم:أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة بُثت ليل الثلاثاء، أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة “خاطئة”، وحض إسرائيل على الدعوة إلى وقف لإطلاق النار، بحسب واشنطن بوست.
وقال بايدن لشبكة “يونيفيجين” الأميركية الناطقة بالإسبانية عندما سئل عن طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب، “أعتقد أن ما يفعله هو خطأ. أنا لا أتفق مع مقاربته”. وكرر بايدن خلال المقابلة بأن مقتل سبعة عمال إغاثة الأسبوع الماضي بغارة إسرائيلية في غزة يعملون لصالح مؤسسة خيرية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها الأسبوع الماضي كان “فظيعا”.
وأضاف “لذلك ما أدعو إليه أنا هو أن يدعو الإسرائيليون فقط إلى وقف لإطلاق النار، والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بالوصول الكامل لجميع المواد الغذائية والأدوية التي تدخل البلاد”.
وكثّف بايدن أيضا من ضغوطه على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، قائلا إنه تحدث مع السعودية والأردن ومصر وهم “مستعدون لإدخال هذه الأغذية”. وأضاف “لا يوجد عذر في عدم توفير احتياجات هؤلاء الناس من الغذاء والدواء”.


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