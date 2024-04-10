خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ وسيعاقب على ذلك

وطنا اليوم:قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن الكيان الصهيونى ارتكب خطأ بالهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا وسيعاقب على ذلك.

وأضاف خامنئي، أن الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق يعتبر هجوما على أرض إيران وفقا للأعراف الدبلوماسية.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عقب تفقده موقع قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، إن تل أبيب ستتلقى عقاها.

وأضاف عبد اللهيان، بصوت عال من دمشق، أن أمريكا تتحمل المسؤولية إزاء العدوان على القنصلية الإيرانية في سوريا”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

ونقلت “إرنا” كذلك، أن عبداللهيان أجرى مشاورات في سوريا حول عدوان الاحتلال في غزة واستهداف القنصلية الإيرانية بدمشق.

أكد رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري أن الهجوم على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق يمثل “خطوة مجنونة”.

وقال باقري إن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في هذه الجريمة، وتتحمل المسؤولية الرئيسية في الهجوم.