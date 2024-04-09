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الاحتلال يشتري 40 ألف خيمة تمهيدا لإخلاء رفح

منذ ساعتين
الاحتلال يشتري 40 ألف خيمة تمهيدا لإخلاء رفح

وطنا اليوم:يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، على ما يبدو، للبدء بعملية برية تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بشراء عشرات آلاف الخيام.
فقد قال مسؤول إسرائيلي “نقوم بشراء 40 ألف خيمة استعدادا لإجلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدينة رفح جنوب القطاع.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن شراء هذه الخيام هو جزء من الاستعدادات الخاصة بشن عملية برية في رفح.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت، الثلاثاء، أن الجيش قد يشرع في اجتياح رفح في حال لم يتم التوصل لتقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم “قد نحصل على الضوء الأخضر لبدء عملية برية في رفح إذا لم يتحقق تقدم في صفقة التبادل”.
والاثنين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تم تحديد موعد الاجتياح الإسرائيلي لرفح، الملجأ الأخير للفلسطينيين النازحين في غزة، دون الكشف عن هذا الموعد.
وأضاف نتنياهو “تلقيت اليوم تقريرا مفصلا عن المحادثات في القاهرة، ونحن نعمل دون كلل لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع رهائننا وتحقيق النصر التام على حماس”.
وتابع قائلا “هذا النصر يتطلب الدخول في رفح والقضاء على كتائب الإرهاب هناك. سيحدث ذلك. جرى تحديد موعد”.


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