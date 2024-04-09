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كاتس يحدد الرد على إيران إذا هاجمت تل أبيب بشكل مباشر

منذ ساعة واحدة
كاتس يحدد الرد على إيران إذا هاجمت تل أبيب بشكل مباشر

وطنا اليوم:هددت إسرائيل إيران ولبنان من مغبة أي هجوم على تل أبيب، وسط ترقب لعمليات انتقامية من طهران رداً على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.
وتوعد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، برد فوري على إيران إذا قررت مهاجمة تل أبيب بشكل مباشر.
وقال كاتس إن إسرائيل لا تريد الحرب مع إيران لكنها سترد إذا تعرضت لهجوم، مشيرا إلى أن إسرائيل ردت على مصادر إطلاق الصواريخ من حزب الله والحوثيين بشكل محدود ولم تستخدم كل قدراتها.
وعن لبنان، أضاف وزير خارجية إسرائيل أنه إذا بدأت الصواريخ في التحليق من لبنان نحو تل أبيب، فسوف ترسل إسرائيل طائرات وجنودا لموقع الهجوم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن طائراته الحربية قصفت موقعا عسكريا سوريا خلال الليل ردا على إطلاق صواريخ على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وأسفرت الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني بينهم اثنان من قادته.
وجاءت الغارة في خضم تصاعد التوترات الإقليمية وحرب تدور رحاها في قطاع غزة ضد حماس وتبادل نار شبه يومي مع حزب الله في لبنان


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