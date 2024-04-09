بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

بعد تهديدات داعش.. تعزيزات أمنية بملاعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة واحدة
بعد تهديدات داعش.. تعزيزات أمنية بملاعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وطنا اليوم:أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم الثلاثاء، أن الإجراءات الأمنية عززت “بشكل كبير” في باريس في إطار مباراة باريس سان جرمان وبرشلونة الأربعاء بعدما أصدر تنظيم داعش الإرهابي “تهديدا” يتعلق بمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الوزير الفرنسي قوله “عزز مدير الشرطة بشكل كبير الإجراءات الأمنية.. بعد تهديد موصوف تحدث عن تنظيم داعش علنا”.
وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة الصحافة الفرنسية إن “تنظيم داعش هدد مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال (مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء) وليس بالتحديد في فرنسا عبر قنوات التواصل الخاصة به”
ووفقا لموقع “أونداسيرو”، هدد التنظيم بمهاجمة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربع التي ستقام هذا الأسبوع وتتصدرها مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني من جهة ومباراة برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي من جهة ثانية.
وقال المصدر ذاته: “لقد هدد داعش عبر قناته الخاصة مباريات دوري الأبطال، وذلك بنشر رسائل مصحوبة بصورة لأحد مقاتلي التنظيم مع عبارات “اقتلوهم جميعا” فضلا عن أسماء الملاعب الأربعة التي ستلعب فيها مباريات هذا الأسبوع: وهي ملعب الإمارات في لندن وحديقة الأمراء في باريس وملعبا متروبوليتانو أرينا وسانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.
وقال التقرير إن إسبانيا وصلت إلى المستوى 4 على 5 من حالة التأهب لمكافحة الإرهاب وتم تعزيزها خلال الأسبوع الماضي.
ووفقا للمصدر ذاته، تصنف الجماعات الإرهابية التجمعات الكبيرة خلال مباريات كرة القدم على أنها “أهداف سهلة”، للقيام بهجمات مسلحة.
وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء والأربعاء، فيما تجرى مباريات الإياب بعد ذلك بأسبوع.
وقد نشر الإرهابيون صورة لرجل مسلح مع أسماء 4 ملاعب مقررة لإقامة المباريات هذا الأسبوع، وأضافوا تعليقًا يقول: “اقتلوهم جميعا”.
وتأتي هذه التهديدات في ظل استمرار التهديدات الإرهابية على مستوى العالم، مما يدعو إلى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية الفعاليات الرياضية والحد من خطر الهجمات الإرهابية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:13

نتنياهو: سنقضي على حماس ولا قوة في العالم ستوقفنا

15:50

كاتس يحدد الرد على إيران إذا هاجمت تل أبيب بشكل مباشر

15:40

الجيش ينفذ أكبر عملية إنزال مساعدات على قطاع غزة

15:13

تسليم 30 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج

14:49

نقابة الفنانين الأردنيين تهنئ بمناسبة عيد الفطر السعيد

14:37

1.6 مليون شيك متداول في الأردن بقيمة 9.7 مليار دينار

14:25

33360 شهيدا و75993 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

14:11

محافظة الزرقاء تضع خطة متكاملة لإدامة الخدمات خلال عطلة العيد

14:00

البنك الدولي: 18 مشروعا قائما يُنفّذ مع الأردن بقيمة 4.1 مليارات دولار

12:48

“الفوسفات” تهنئ جلالة الملك وولي العهد بحلول عيد الفطر

12:46

إسرائيل ترد على قرار تركيا بشأن تعليق الصادارات

12:11

تلفريك عجلون يستقبل زواره في العيد .. مع فعاليات للأطفال

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيودوفيات الجمعة 5 – 4 – 2024