33360 شهيدا و75993 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33360 شهيدا و75993 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 186 على قطاع غزة، إلى أنه “وصل للمستشفيات 153 شهيدا و60 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وأضاف أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

واستشهد فلسطينيون وأصيب آخرون، الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية ومدفعيته، طال عددا من المناطق في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال بعدد من القذائف، أحياء الشجاعية والصبرة وتل الهوا والشيخ عجلين.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف من طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين على طريق صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا شمال القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي للاحتلال على مناطق متفرقة.

وسط القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر قصف مدفعية الاحتلال استهدف محيط مدرسة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية برجا سكنيا في مدينة الزهراء شمال غرب النصيرات.

جنوبا، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف استهدف منزلا في حي التنور شرق مدينة رفح.

وأطلقت زراق الاحتلال الحربية قذيفتين وفتحت نيران رشاشاتها الثقيلة صوب ساحل مدينة رفح.

وفي خان يونس، انتشل فلسطينيون ومسعفون نحو 84 جثمان شهيد، غالبيتها متحللة وتم نقل عدد من الجثث إلى مستشفى أبو يوسف النجار، وأخرى قام الفلسطينيون بدفنها.