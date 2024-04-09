بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

“الفوسفات” تهنئ جلالة الملك وولي العهد بحلول عيد الفطر

منذ 5 ساعات
“الفوسفات” تهنئ جلالة الملك وولي العهد بحلول عيد الفطر

وطنا اليوم:رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي، وكافة العاملين في الشركة يرفعون إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني أصدق التهاني والمباركة
بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته والأسرة الهاشمية والشعب الأردني العزيز باليمن والخير والبركات.
وكل عام والوطن وقائده بألف خير


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:53

بالأسماء .. دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

16:48

جدل واسع اثر تسريب بيانات 85 مليون مصري

16:13

نتنياهو: سنقضي على حماس ولا قوة في العالم ستوقفنا

15:50

كاتس يحدد الرد على إيران إذا هاجمت تل أبيب بشكل مباشر

15:40

الجيش ينفذ أكبر عملية إنزال مساعدات على قطاع غزة

15:20

بعد تهديدات داعش.. تعزيزات أمنية بملاعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

15:13

تسليم 30 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج

14:49

نقابة الفنانين الأردنيين تهنئ بمناسبة عيد الفطر السعيد

14:37

1.6 مليون شيك متداول في الأردن بقيمة 9.7 مليار دينار

14:25

33360 شهيدا و75993 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

14:11

محافظة الزرقاء تضع خطة متكاملة لإدامة الخدمات خلال عطلة العيد

14:00

البنك الدولي: 18 مشروعا قائما يُنفّذ مع الأردن بقيمة 4.1 مليارات دولار

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيودوفيات الجمعة 5 – 4 – 2024