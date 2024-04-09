“الفوسفات” تهنئ جلالة الملك وولي العهد بحلول عيد الفطر

وطنا اليوم:رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي، وكافة العاملين في الشركة يرفعون إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني أصدق التهاني والمباركة

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته والأسرة الهاشمية والشعب الأردني العزيز باليمن والخير والبركات.

وكل عام والوطن وقائده بألف خير