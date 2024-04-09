تلفريك عجلون يستقبل زواره في العيد .. مع فعاليات للأطفال

وطنا اليوم:يستقبل تلفريك عجلون الزوار خلال عطلة عيد الفطر السعيد من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4:30 عصرا، مع توفير فعاليات مخصصة للأطفال.

مدير منطقة عجلون التنموية عز الدين المومني تحدث عن استعدادات وبرامج مختلفة خلال العيد ليكون تلفريك عجلون علامة مميزة في المحافظة.

وحول طبيعة الاستعدادات قال إنه جرى إيجاد منطقة لألعاب الأطفال بالإضافة إلى خيمة تراثية يمكن استخدامها من قبل الزوار للصور التذكارية، ويوجد مناطق شعبية تناسب جميع الفئات في المجتمع بأسعار تشجيعية، بالإضافة لكرنفال للأطفال يتضمن برامج وشخصيات كرتونية محببة للأطفال.

كما يوجد مناطق للترفيه والتسلية والألعاب المختلفة، وفق المومني.

وبخصوص الوقت المستغرق للدخول للتلفريك قال المومني: “حاولنا أن ننظر للفترة السابقة ونأخذ منها تجارب ونحاول تصويب الثغرات التي كانت موجودة في السابق من حيث عملية تسريع إجراءات الدخول واستخدام التلفريك ووفرنا الأجهزة والكوادر الكاملة التي تشرف على هذا الموضوع بكافة المجالات”.

ولفت إلى أن التلفريك استغل فترة تراجع الإقبال في شهر رمضان لإجراء عمليات الصيانة لمدة 10 أيام حيث جرى صيانة كافة المرافق وخطوط التلفريك بشكل مناسب وذلك في إطار التهيئة للفترة القادمة والصيف والربيع المقبل.

ولفت إلى أنه يستطيع المواطن أو الزائر أن يحجز لاستخدام التلفريك من خلال مراكز البيع المباشر الموجودة في موقع التلفريك، إضافة لوجود اتفاقيات مع شركات سياحية ليتم الحجز مسبقا من خلال التواصل مع الشركات التي وقع معها اتفاقيات لهذه الغاية.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للتلفريك قال المومني إن هناك تفكيرا بمشاريع مستقبلية حيث هناك مشاريع جديدة سيعلن عنها قريبا تتعلق بإنشاء فنادق 4-5 نجوم، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات بالإضافة إلى نزل بيئي يناسب الزوار.

رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة والمناطق التنموية صخر العجلوني أكد في وقت سابق أن مشروع تلفريك عجلون وفر قرابة 120 فرصة عمل مباشرة لأبناء المجتمع المحلي في عجلون، إضافة إلى استقطابه ما يزيد على 300 ألف زائر منذ افتتاحه، مبينا أنه تم وضع خطة ترويجية متكاملة لترويج منطقة الصوان التنموية (عجلون) بالتعاون مع بلدية عجلون الكبرى ومديرية السياحة، بهدف النهوض بمشروع التلفريك من خلال إثراء تجربة الزائر ليصبح مشروعا ترفيهيا متكاملا، إضافة إلى جذب الاستثمارات الجديدة في مختلف الأنشطة السياحية والخدمية والهادفة لتشغيل الأيدي العاملة، والمساهمة في التخفيف من مشكلة البطالة.

وكان تلفريك عجلون توقف عن استقبال الزوّار خلال الأيام التسعة الأولى من شهر رمضان، لإنجاز أعمال الصيانة الدورية المجدولة.

كما دعت المناطق الحرة جميع الزوار إلى ضرورة تواصلهم المسبق على الخط الساخن للتلفزيك، قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.