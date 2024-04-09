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مكاتب الإفتاء تفتح أبوابها للإدلاء بشهادات رؤية هلال شوال

منذ 4 ثواني
مكاتب الإفتاء تفتح أبوابها للإدلاء بشهادات رؤية هلال شوال

وطنا اليوم:دعا المفتي العام للمملكة، أحمد الحسنات، الاثنين، إلى تحري هلال شهر شوّال الثلاثاء لتحديد موعد بدء عيد الفطر المبارك.
وأعلن الحسنات، في بيان، عن فتح مكاتب الإفتاء أبوابها في جميع أنحاء المملكة الثلاثاء، لاستقبال المواطنين للإدلاء بشهادتهم بشأن رؤية الهلال.
وكانت أعلنت دول عدة عن موعد عيد الفطر السعيد، حيث قالت السعودية مساء الاثنين، إن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر الذي يختتم شهر رمضان.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلًا عن الديوان الملكي أن “المحكمة العليا تُقرر أن الثلاثاء… هو المكمّل للثلاثين من شهر رمضان والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك”.
وأفادت وسائل إعلام سعودية مساء الاثنين، بتعذر رؤية هلال شوال.
كذلك، أعلنت السلطات في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والعراق وسوريا ولبنان، الاثنين، أن عيد الفطر يحلّ الأربعاء.


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